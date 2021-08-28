سعيد للمحتكرين: والله سأتعقبكم حيثما كنتم في الأرض أو البحر أو السماء إن حاولتهم الهروب

تنقل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم السبت 28 أوت 2021، إلى منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان بعد قيام وحدات الحرس الوطني وفريق المراقبة التابع لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بحجز 30 ألف طن من مادة الحديد مخزنة بغرض المضاربة.

وأكد رئيس الدولة، خلال معاينته للكميات المحجوزة من الحديد بحضور آمر الحرس الوطني، على أنه لا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في تزويد السوق والترفيع في الأسعار والتنكيل بقوت التونسيين.

وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، مشددا على أنه لا ولاء الا للوطن.

وتعهد الرئيس يتعقّب المحتكرين أينما كانوا ومهما كانوا، مؤكدا أن كل من يحتكر سيدفع الثمن بالقانون والحديد سيُقابل بالحديد بالقانون، وفق تعبيره.

وقال الرئيس: « يكفي ما عبثوا بالدولة التونسية .. والله سأتعقبهم حيثما كانوا فوق الأرض وفي البحر وتحت الأرض وفي السماء إن كانوا يحاولون الهروب » .

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