سعيد للمعلمين: التلاميذ أمانة بين أيديكم ولا يُمكن أن نقبل مستقبلا بأن يتحولوا إلى رهائن

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على موكب الاحتفال بيوم العلم اليوم الخميس، أن مطالب المعلمين مشروعة لا ريب في ذلك لكن الانخرط في معركة تحرير الوطن هو واجب مقدس محمول علينا جميعا.

وقال الرئيس للمعلمين: « أبها المعلمون أشرف من يبني أنفسا وعقولا، التلاميذ أمانة بين أيدكم ولا يمكن القبول في المستقبل بحجب للأعداد وأن يتحول من أنتم مؤتمنون عليهم إلى رهائن » .

واعتبر الرئيس أن من أبشع الجرائم التي ارتكبت في حق الوطن هو ضرب المرفق العمومي للتعليم، مؤكدا أن التعليم حق للجميع كالماء والهواء وأن ورقة الامتحان هي ملك للمؤسسة التعليمية .

وأبرز الرئيس بأن السياسة تسللت لا لارتقاء بالتعليم ولكن لخلق توازنات سياسية داخل المجتمع منذ السنوات السبعين من القرن الماضي، فكانت سياسات الإصلاح غير بريئة.

وأضاف الرئيس: « نخوض حرب تحرير وطني بدون هوادة وبشعور مثقل بالواجب والمسؤولية » .

وأعلن رئيس الدولة أن الاستشارة الوطنية ستنطلق يوم 15 سبتمبر القادم ليتم إثرها وضع قانون يتعلق بالمؤسسة الدستورية الجديدة « المجلس الأعلى للتربية والتعليم » .

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