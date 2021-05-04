سعيد للمغزاوي: نرفض أن تُوظف القواعد القانونية لتصفية حسابات سياسية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021 بقصر قرطاج، زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب.

وخُصّص اللقاء للتطرق للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسبل الخروج منها بتقديم مقترحات عمليّة وناجعة تتوافق مع واقع التونسيين وتلبّي تطلّعاتهم.

وأبدى رئيس الدولة استعداده لتصوّر للحوار للخروج من هذا الوضع الذي تعيشه تونس. وشدّد على أنه لا بدّ أن يكون حوارا مختلفا عمّا عرفته بلادنا في الأعوام الماضية، ويجب البحث عن حلول جدّية لقضايا الشعب التونسي لأن تشخيص المشاكل متفق عليه أما ما هو موضوع خلاف فيتعلق بالنزاعات المعلنة وغير المعلنة حول المناصب والامتيازات.

وأكّد رئيس الجمهورية على أن الشعب التونسي شخّص مشاكله بنفسه، ويمكن أن يكون الحوار إطارا تُحدّد فيه وتُرتّب الحلول النابعة من الإرادة الشعبية.

كما أكد سعيد رفضه أن تُوظف القواعد القانونية لتصفية حسابات سياسية، مشيرا إلى أنه سيتقدّم في أقرب الآجال بمبادرات تستجيب لمطالب الشعب التونسي.

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