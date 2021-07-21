سعيد للمهدي: هل هو عيد الأضحى أم عيد التضحية بالتونسيين ؟

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج وزير الصحة المقال فوزي المهدي للباحث معه بخصوص ما حصل أمس في الأيام المفتوحة للتلقيح .

واعتبر سعيد أن ما حصل جريمة ارتُكبت في حق التونسيين وغير مقبول، مشددا على أن صحة التونسيين ليست لعبة ومتعهدا بمواصلة التحقيق في ما حصل كي يتحمل كل طرف مسؤوليته.

وشدد سعيد على أن التونسيين والتونسيات ليسوا بالأضاحي يوم عيد الأضحى المبارك، متسائلا: » هل هو عيد الأضحى أم هو عيد التضحية بالتونسيين؟ » .

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