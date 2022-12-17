سعيد للنواب الجُدد: تذكّروا أنكم ستبقون تحت رقابة ناخبيكم وإذا تنكّرتم لهم يُمكن سحب الوكالة منكم



وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة أدلى بها اليوم السبت، خلال تصويته في الانتخابات التشريعية بالمدرسة الإبتدائية حي النصر1، رسالة للنواب الجُدد الذين سيتم انتخابهم للمجلس النيابي القادم.

وقال الرئيس: » وليتذكّر الذين سيتم انتخابهم اليوم أو في الدورة القادمة إن تم اللجوء إلى دورة ثانية أنهم سيبقون تحت رقابة ناخبيهم فإذا تنكروا لمن انتخبهم ولم يعملوا صادقين من أجل تحقيق ما وعدوا به ناخبيهم فوكالتهم بالإمكان سحبها كما ينص على ذلك القانون الانتخابي » .

وأكد الرئيس أن اليوم هو يوم تاريخي بكل المقاييس لانتخاب أعضاء مجلس الشعب قبل انتخابات أعضاء مجلس الجهات والأقاليم.

وقال سعيد للتونسيين: « توكلوا على الله واعملوا من أجل أن نقطع مع من نهبوا البلاد وخرّبوا ونصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب بطريقة إقتراع بائدة.. فلتكوا في موعد مع التاريخ لنصنع معا تاريخا جديدا » .

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