سعيد لماتيريلا: تونس مستعدّة لتعزيز شراكاتها التجارية والاستثمارية مع إيطاليا وتوسيعها

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الإثنين 24 جويلية 2023 بروما، سارجيو ماتيريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية.

ونوّه رئيس الجمهورية بمتانة علاقات الصداقة التاريخية بين تونس وإيطاليا وبما يتقاسمه الشعبان من مبادئ وقيم وما يجمعهما من إرادة صادقة وعزم قوي من أجل تعزيز فرص الشراكة والتعاون لا فقط في مجال الهجرة بل أيضا في قطاعات أخرى على غرار الطاقات البديلة والمتجددة والصحة وتحلية المياه والتبادل العلمي والثقافي والرياضي.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن تتالي اللقاءات الثنائية على أعلى مستوى يدل على عمق الروابط بين الشعبين والبلدين ويعكس التطلعات المشتركة نحو بناء مستقبل جديد لا للمنطقة فحسب بل للإنسانية جمعاء.

كما أكد رئيس الجمهورية على تطلع بلادنا إلى تجسيم الاتفاقيات الموقعة مع إيطاليا وتحيينها، وأعرب عن استعداد تونس لتعزيز شراكاتها التجارية والاستثمارية مع إيطاليا وتوسيعها وتوفير كل الظروف الملائمة للفاعلين الاقتصاديين لممارسة أنشطتهم في مناخ مناسب.

وتطرق اللقاء، أيضا، إلى ملف الهجرة غير النظامية وضرورة العمل اليد في اليد من أجل القضاء على الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة والتصدي للشبكات التي تتاجر بالبشر في شمال المتوسط وفي جنوبه. وأثنى رئيس الجمهورية، في هذا السياق، على نتائج المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة الذي دعا إلى تنظيمه من أجل صياغة تصورات جماعية وغير تقليدية للهجرة غير الإنسانية.

كما تناول اللقاء ملفات أخرى متصلة بعلاقات تونس مع الإتحاد الأوروبي ومع شركائها الدوليين، فضلا عن عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كلمات البحث :إيطاليا;تونس;سعيد;ماتيريلا