سعيد لمروان العباسي: اخترت الوقوف في صف الشعب حماية للدولة من الفساد

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الأحد 1 أوت 2021 بقصر قرطاج، مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي.

وأكد رئيس الدولة على أنه لا تراجع عن الحقوق والحريات ولا مجال للمساس بها أو الاعتداء عليها. وأشار إلى أنه اختار أن يقف في صف الشعب للحفاظ على وحدة الدولة وحمايتها من الفساد الذي نخر مفاصلها.

وبين رئيس الجمهورية أنه يحترم القانون المعبّر عن الإرادة العامة للشعب لا على التحالفات والحسابات.

كما نوه الرئيس بالتداعي التلقائي للشعب التونسي لشد أزر بعضه البعض، مؤكدا إيمانه بالقدرة على تجاوز العقبات بفضل إرادة الشعب وأيضا الوقفة الصادقة للدول الشقيقة والصديقة لسدّ الاخلالات في التوازنات المالية ومساعدة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.

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