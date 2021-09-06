سعيد لمن يُريد التسلل للأسلاك الأمنية: محاولاتكم ستبوء بالفشل وستُكشفون بالأسماء

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، على موكب احياء الذكرى 65 لانبعاث سلك الحرس الوطني اليوم الاثنين، أن هناك من يُريد أن يتسلل إلى الأسلاك الأمنية الحيوية ويكون له موقع قدم له في بعض الأسلاك.

وأكد الرئيس لهؤلاء: « فليعلم منذ الآن أن محاولاته ستبوء بالفشل وسيتم الحديث عنهم وتسميتهم بالأسماء لأن الأمن مرفق عمومي لا مجال فيه لتكتلات أو لإدارة تخدم لمصلحة جهة معينة » .

واعتبر الرئيس أن الدولة لا تسقط أو تضعف إلا إذا كان هناك خطر من الداخل وسيعمل في كل المرافق العمومية من الأمن والتربية والفلاحة والصناعة والنقل أن تكون مرافق عمومية وطنية للجميع على قدم المساواة.

وقال الرئيس: « تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب ولا عاش في تونس من خانها ولا عاش في تونس من شانها » .

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