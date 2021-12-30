سعيد: لم أتقدّم بقضية ضدّ المرزوقي.. لم ولن أُتابعها لأنها لا تعني لي أيّ شيء

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له خلال إشرافه على مجلس وزاري اليوم الخميس، أنه لم يتقدّم بقضية ضدّ الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي ولم يُتابع ولن يُتابعها لأنها لا تعني له أيّ شيء.

واعتبر سعيد أن إثارة بعض القضايا التي مرت عليها سنوات هي مجرد طرق بهدف التضليل على قضايا أخرى.

وأكد الرئيس أنّ الأشهر الأخيرة أفرزت العديد من الحقائق، الثابت والصادق ممن يدّعون أنهم مع ثورة الشعب التونسي، مؤكدا أنه على وزارة الداخلية والعدل أن تتعقب هؤلاء في ظل القانون، متعهدا بالعمل على تحقيق أهداف الشعب التونسي وإنهاء هذه الفترة القاتمة الحالكة لضرب الدولة التونسيين.

كلمات البحث :المرزوقي;سعيد;قضية