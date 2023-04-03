سعيد: لم تُسجّل حالة شغور ولا تعذّر وقتي في منصب الرئيس

أكد رئيس الدولة قيس سعيد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الاثنين، أنه لم يقع تسجيل حالة شغور أو حالة تعذر مؤقت في منصبه، معتبرا أنّ من يُروّج لذلك يُثير الازدراء والاحتقار.

وأضاف الرئيس: « شخصوا الداء وقدموا وصفات الدواء وقدّموا الأرقام والتحاليل التي لا علم لي بها أصلا وتحدثوا عن الشغور .. يحاولون اختلاق الأزمات المهم الأزمة وراء الأزمة » .

وشدد الرئيس على أن المس بالسلم الأهلية في تونس ودعوات الانقلاب وتهديد بعض الوزراء غير مقبول، مؤكدا أنه سيواصل لأنه تحمل أمانة ولم يأتي إلى الرئاسة للارتماء في أحضان أيّ كان.

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