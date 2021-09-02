سعيد: أعرف جيدا من يقف وراء عدد من المؤسسات الإعلامية للقيام بهجومات منظمة

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس، أنه لم ولن يُتابع أي شخص من أجل رأيه ولم يرفع أي قضية من أجل رأي أو موقف، مشددا على أنه لا يمكن أن يقبل بأي دكتاتورية أو بأي ظلم لأي كان ولو قيد أنملة.

وقال الرئيس: « أعرف جيدا من يقف وراء عدد من المؤسسات الإعلامية للقيام بهجومات منظمة فيلتقون بالليل ثم يركزون على موضوع من المواضيع » .

وبين الرئيس بأنه إن كان البعض يبحث عن الاستفزاز فسنردّ عليه بالقانون، مشيرا إلى أن هناك من يرمي بالشباب في بعض المواجهات كالحطب في النار ثم يتنكر لهم، متعهدا بعدم ادّخار جهد في مواجهة الذين يريدون مص دم الشعب.

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