سعيد لنجلاء بودن: سنعمل معا للقضاء على الفساد والفوضى

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه بالأستاذة نجلاء بودن اليوم الأربعاء، وتكليفه لها بتشكيل حكومة جديدة أنه سيعمل معها في المستقبل بإرادة وعزيمة ثابتة للقضاء على الفساد وللقضاء على الفوضى التي عمت الدولة في عديد المؤسسات، مشيرا إلى أن هناك من يعملون على إسقاط الدولة.

واعتبر سعيد بأن تعيين بودن شرف لتونس وتكريم للمرأة التونسية كأول مرة تتولى امرأة رئاسة حكومة في تونس، مؤكدا أنها قادرة على القيادة بالقدر نفسه من النجاح والرؤيا الواضحة كالرجل تماما.

وأضاف الرئيس لبودن: « أرجو أن يتم اقتراح أعضاء الحكومة في الأيام القليلة القادمة لأننا أضعنا من الوقت الكثير » .

وشدد الرئيس على ضرورة أن يكون الفريق الذي ستتولى نجلاء بودن رئاسته متجانسا ويعمل على مقاومة الفساد والاستجابة لمطالب التونسيين ولحقوقهم الطبيعية في التعليم والصحة والنقل والحياة الكريمة بوجه عام.

وأكد الرئيس أنه سيعمل مع المكلفة بتشكيل الحكومة في ظل القانون وفي ظل احترام النصوص القانونية ودون هوادة على مقاومة الفساد .

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