سعيد لنقيب الصحفيين: الخوف ليس على حرية التعبير بل على حرية التفكير

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 19 فيفري 2021، بقصر قرطاج رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي.

وتم التطرق في مستهل اللقاء إلى النصوص المتعلقة بحرية الصحافة التي عرفتها تونس منذ أكثر من قرن ابتداء من أكتوبر 1884 وصولا إلى اليوم. وتم التوقف عند بعض النصوص ذات العلاقة بحرية الصحافة التي تزامنت مع عدد من الأحداث التي شهدتها تونس منذ ما يزيد عن قرن ونصف.

وأكد رئيس الجمهورية أن حرية التعبير مقدسة ولكن الخوف ليس على حرية التعبير بل على حرية التفكير، فبدونها تصير كل الحريات شكلية. ولا يمكن تحصين المجتمع إلا بتربية الناشئة على حرية التفكير وعلى الفكر البناء والنقدي.

ومن جهة أخرى، أعرب نقيب الصحفيين التونسيين عن امتنانه لرئيس الدولة على مواقفه الثابتة من حرية الصحافة ومن عدد من القضايا الأخرى التي تعيشها تونس اليوم.

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