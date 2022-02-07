سعيد: لن أتدخل في القضاء أبدا ولا أريد أن أجمع السلط

توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاءه رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الاثنين، برسالة طمأنة إلى الجميع في الداخل والخارج بأنه لن يتدخل في القضاء ولم يقع اللجوء إلى حل المجلس الأعلى للقضاء إلا لأنه صار ضرورة، وفق تعبيره.

وأعلن الرئيس أن هناك مشروعا تقريبا جاهز ستتم مناقشته بخصوص المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا أنه يتدخل في أي قضية أو تعيين ولكن الواجب والمسؤولية اقتضت أن يتم وضع حدّ لما اعتبرها مهازلا تحصل.

وقال الرئيس إن من اعتبر القضاء أداة لتحقيق مأربه الشخصية أو السياسية فليعلم منذ الآن أنه لن يتمكن من التسلل إلى قصور العدالة .

وأكد الرئيس أنه لا يُريد أن يجمع السلط بل يُريد أن يكون هناك دستور نابع من الإرادة الشعبية ولكن دستورا كاللباس والحذاء على مقاس من وضعوه، مبرزا بأنه تم اللجوء إلى هذا الحل لتطهير البلاد ولا يُمكن أن يتحقق ذلك إلا بقضاء عادل.

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