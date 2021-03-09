سعيد: لن نتراجع أبدا عن مواقفنا ثابتون على مبادئنا ولا نقبل إلا الانتصار

أكد رئيس الجمهورية خلال لقاء جمعه بأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي وأمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي مساء اليوم الثلاثاء، أنه لن يتراجع أبدا عن مواقفه وثابت على مبادئه وعلى ما عاهد الشعب عليه، مشددا على أنه لا يخشى أبدا ساحات الوغى وساحات القانون وأصابعه على نصوص الدستور.

وقال سعيد: » لا نقبل إلا الانتصار وسيكون الانتصار حليفنا ما دمنا قد اخترنا طريق الحق والصدق والأمانة نحملها بالرغم من ثقلها دون كلل ولا تردد رؤوسنا مرفوعة في السماء لا تنحني أبدا إلا للعزيز الجبار » .

وبين سعيد بأن الأوضاع الصعبة التي نعيشها اليوم هي نتيجة لجملة من الاختيارات التي تم الابقاء عليها بالرغم من أن التاريخ أثبت فشلها .

واعتبر الرئيس بأن من يعتقد أن احترام الأخلاق والقيم الأخلاقية من قبيل الضعف فقد أخطأ العنوان، مؤكدا احترامه للدستور والقوانين وأن على الجميع أن يفهم أن هذه القوانين تنسحب على الجميع.

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