سعيد: لن نترك أبناءنا رهينة لحسابات سياسية وليتحمل كل واحد مسؤوليته

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه بوزير التربية محمد علي البوغديري اليوم الجمعة، أن التلميذ لا يُمكن أن يكون بمثابة الرهينة ويتم التلاعب بمستقبل أجيال تلاعب الحصباء بالنصباء، مشيرا إلى أن الوضع غير الطبيعي للمطالب التي توجه إلى وزارة التربية، ومشددا على أن قرار نقابة التعليم الأساسي بحجب الأعداد أمر غير مقبول .

وأضاف الرئيس: « جانب غير مقبول لا يُمكن أن يتواصل وتواصل أكثر من اللزوم لمدة أكثر من 10 سنوات… نعم للحوار وللتوصل لحلول تُرضي كل الأطراف نعم لإعادة المنزلة التي يستحقها المعلم والأستاذة .. لا سبيل لكي يكون التلاميذ رهائن هذا لا يدخل في باب الإضراب فليعودوا إلى مجلة الشغل وإلى مفهوم الإضراب في الصكوك الدولية » .

وشدد الرئيس على أن المدرسة لا بد أن تعود إلى مكانها الطبيعي وخاصة لا بد أن يعود التعليم العمومي إلى ما كان عليه في السابق، متسائلا: » ماذا يعني اليوم أن تتم الإضرابات و حجب الأعداد في المدارس العمومية ويتوجه عدد من التلاميذ الذين بإمكان أوليائهم أن يُوجهوهم إلى المدارس أو المعاهد الخاصة.. هل هناك تعليم للفقراء وآخر لمن هو قادر عن تدريس أبنائه في الخاص؟ « .

كما أبرز الرئيس بأن التعليم العمومي هو الأساس وضربه على هذا النحو هو ضرب للمرفق العمومي للتعليم، مضيفا: « لكل تلميذ أو طالب الحق في التعليم على قدم المساواة مع الآخرين…لن نترك ناشئتنا رهينة لحاسات سياسية » .

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