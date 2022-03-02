سعيد: لن نترك أي تونسي في العالم عالقا مهما كان الثمن

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الأربعاء، أنه تم إجلاء التونسيين العالقين بأوكرانيا ممن يرغبون في العودة إلى أرض الوطن في ظروف طيبة وفي ظرف وجيز جدًّا.

وشدد الرئيس على أنه لن يترك أي تونسي في العالم عالقا مهما كان الثمن، مؤكدا أن الدولة التونسية تحمي مواطنيها في كافة الدول.

من جهة أخرى، قال الرئيس إن تونس دولة واحدة تحترم كل المواطنين وتحترم حقوقهم في بيئة سليمة، مشددا على أنه لا يُمكن أن تستمر الأوضاع على ما هو عليه، وأنه لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في رفع الفضلات التي تتكدس بالأطنان كل يوم.

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