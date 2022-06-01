سعيد: لن نقبل بأي تطاول على القضاة الشرفاء والساكت عن الحق شيطان أخرس

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة ألقاها في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أنه لم يتدخل أبدا في الوظيفة القضائية ولن يتدخل أبدا في عمل القضاء، مشددا على أنه يرفض أي تدخل مهما كان مصدره باعتبار وأن المتقاضين متساوون أمام القضاء.

واعتبر سعيد أنه لم يُعد مقبولا اليوم أن تكون قصور العدالة قصورا تغيب فيها العدالة، وعدالة للضعفاء والمساكين وأخرى للأثرياء وللمجرمين والقتلة، مؤكدا أن الواجب المقدس يقتضي منه اتخاذ القرار الذي سيصدر قريبا ويخص القضاء المتورطين في قضايا حفاظا على السلم الاجتماعية وعلى الدولة.

وشدد رئيس الدولة على أن « أشد أنواع الظلم وأعظمها في فساد العمران هو العدوان على الناس في أموالهم وحرمهم ودمائهم وأسرارهم وأعراضهم » وأن من يدّعي أنه سيُنقذ الشعب زورا وبهتانا ويُريد الخلاص والإنقاذ فلينظر ما فعله في سنوات الجمر الماضية ابن آوى ومالك الحزين كما ورد في كليلة ودمنة » ، وفق قوله.

وأضاف الرئيس: « ابن آوى يُريد أن يلعب الدور في تونس كالثعالب ليس لديها مكان في تونس وليس هناك مكان في تونس لمن يريد أن يبتاع إرادتها وأن يضعها في الأسواق الخارجية.. تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب » .

وأبرز رئيس الجمهورية أن من يهاب إرادة الشعب فلأنه يعرف أن الأغلبية ضدّ مواقفه وضد سلوكه وممارساته ويعرف أن هذه الإرادة التي ستخرج من صناديق الاقتراع هي التي ستحول وجهة التاريخ في تونس .

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