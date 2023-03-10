سعيد: لن نقبل بتمييز عنصري أو اتجار بالبشر أو أيّ تعدّ على قوانيننا

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج نبيل عمار اليوم الجمعة، أن هناك حملة شعواء تشنها دوائر معروفة لأهداف معلومة تتعلق بما يقون أنه تمييز عنصري، مشددا على أن تونس لن تقبل لا بتمييز عنصري أو اتجار بالبشر أو أي تعدّ على قوانينها.

وقال سعيد: « تونس دولة تقوم على المساواة والتمييز العنصري ليس في قاموسنا إطلاقا وعليهم أن يحذفوه من قواميسهم كما حذفوا بعض الكلمات من القواميس اللغوية بلغات أخرى… نحن نرفض الاتجار بالبشر في تونس وخارج تونس » .

كما أضاف سعيد: « علاقاتنا بأفريقيا وطيدة جدا ولا يُمكن أن يتسلل هؤلاء المتسللون لضرب تونس.. نحن نعمل على أن تكون أفريقيا للأفارقة .. لون البشرة لا يعنينا في شيء ومن مازال يتحدث عن الألوان فلينظر في تاريخه قبل أن ينظر في تاريخنا » .

وتساءل الرئيس: » هل يوجد دولة في العالم تقبل بأن يكون على أرضها أشخاص خارج الأطر القانونية؟ نرفض التجارة بأعضاء البشر ونتألم مع الأفارقة لآلامهم لأنهم ضحايا ولا يُمكن أن نسمح بوجود مهاجرين غير شرعيين بتونس » .

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