سعيد: لن يكون الحوار مع من اختار نهج العمالة والارتماء في أحضان الخارج

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم السبت، أنه سيعمل في الأيام القليلة القادمة على أن يواصل الحوار، مشددا على أنه لن يكون إلا مع الصادقين والوطنيين.

وقال سعيد: « نحن مع البرلمان المعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب لا أن يكون مُجرد برلمان تسيل فيه الدماء ويتبادل فيه من تم انتخابهم السباب والشتائم.. نحن سائرون معا بخطى ثابتة حتى يستعيد الشعب سيادته كاملة فنحقق مطالب الشهداء في برلمان حقيقي » .

وأعلن سعيد أن الانتخابات القادمة ستكون بناء على نظام جديد للاقتراع كما اتّضح ذلك من خلال الاستشارة التي تمّ تنظيمها، مشددا على أن الحوار لن يكون مع من اختار نهج العمالة والارتماء في أحضان الخارج يألبه على وطنه .

وبين الرئيس بأن الأوامر الترتيبية المتعلقة بالشركات الأهلية والصلح الجزائي ستصدر قريبا ، مؤكدا أن تونس ليست ضيعة أو بستانا يدخله من يشاء أو أرض مهملة بلا سيد.

وأضاف اقيس سعيد: « الدولة ذات السيادة لن تكون قوية في الخارج وتفرض سيادتها وتمنع التدخل فيها إلا إذا كانت قوية في الداخل.. لن نقبل بأن يتدخل فيما أحد نحن أحرار وأوفياء لدماء الشهداء الذين سقطوا من أجل البرلمان وتحقيق الاستقلال وتحقيق مطالب الشعب.

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