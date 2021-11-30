سعيد: لن يُربكنا أحد ولن نُفرط في الدولة التونسية للصوص وللإرهابيين الذين يصنعونهم

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع المجلس الأعلى للجيوش مساء اليوم الثلاثاء، أنه لن يُربكه أحد ولن يُفرط في الدولة التونسية للصوص وللإرهابيين الذين يصنعونهم ويجعلون من الإرهاب أداة من أدوات الحكم، مؤكدا أن الدولة التونسية ستبقى قائمة وقوية وثابتة، وفق تعبيره.

وقال الرئيس إن ذمم البعض تُشترى بالأموال القذرة ويدّعون أنهم يعملون لتحقيق مطالب الشعب ويُهربون الأموال وتأتيهم الأموال من الخارج في الحقائب، مشددا على أن قدرهم عند الشعب بالفلسين مردود

كما شدد سعيد على أن القانون يجب أن يُطبق على الجميع على قدم المساواة فلا عمالة للخارج ستحميهم ولا أواصر نسب ستقيهم ولا مصاهرة ستُجديهم نفعا.

لستُ منهم وليسوا مني إلا إذا تم الاتفاق على الحفاظ على الدولة التونسية أما من يعمل لضرب الدولة وضرب مؤسسساتها ومحالوة التسلل للقوات الأمنية والعسكرية وواهم

وأضاف الرئيس: « كانوا يُريدون أن يجرونني إلى مستنقعاتهم ولمّا علموا أنهم كانوا يحلمون كشّروا عن أنيابهم وأرادوا بتصريحاتهم وأعمالهم غير المسؤولة جرّه مرّة أخرى.. لستُ منهم وليسوا مني إلا إذا تم الاتفاق على الحفاظ على الدولة التونسية أما من يعمل لضرب الدولة وضرب مؤسساتها وحاولة التسلل للقوات الأمنية والعسكرية فهو واهم » .

كلمات البحث :إرهابيين;سعيد;لصوص