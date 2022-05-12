سعيد لأعضاء هيئة الانتخابات: أنتم مؤتمنون حتى تخرج الأوراق من الصناديق فاعملوا بكل حياد

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال أداء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاءها لليمين الدستورية اليوم الخميس، أنه تمّ الاختيار على أعضاء الهيئة بناء على الكفاءة والنزاهة، مشددا على أن الهيئة بعيدة عن أي حسابات حزبية أو سياسية ضيقة.

وأكد الرئيس لرئيس الهيئة وأعضاءها: « سوف تكونون في موعد مع التاريخ .. أنتم مؤتمنون حتى تخرج الأوراق من الصناديق معبرة عن إرادة الأغلبية من الشعب فأحفظوا هذه الإرادة .. توكلوا على الله وانطلقوا في عملكم منذ الآن واعملوا بكل حياد ولا تأخذّكم في الحق لومة لائم على الإطلاق » .

وشدد سعيد على أن كل محاولة خرق وضرب لإرادة الشعب لا بُدّ من التصدي لها، مؤكدا أنه سوف يكون حريصا على الحياد وأن يكون الاستفتاء قطعا مع الماضي ولكن باحترام إرادة الشعب.

كما استنكر الرئيس وجود من يدّعي الخبرة كل يوم ويقول إنه لا وجود لقواعد تنظم الاستفتاء في حين أن القانون يتعلق بالانتخابات والاستفتاء .

ودعا الرئيس التونسيين كي يكونوا في موعد يوم الاستفتاء الموافق لـ 25 جويلية 2022، قائلا: « أنت صاحب الكلمة الفصل النهائية » .

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