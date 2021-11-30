سعيد لوالي قفصة الجديد: لا تجعل بينك وبين المواطنين كُتابا أو حجابا

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على موكب أداء اليمين الدستورية لـ4 ولاة جُدد اليوم الثلاثاء، أنه يعمل من أجل إنقاذ الدولة التونسية، وأن المقياس لديه هو الايمان بقيم الثورة وتطبيق القانون على الجميع.

ووجه الرئيس دعوة إلى والي قفصة الجديد ورد فيها:

« لا تجعل بينك وبين المواطنين كُتابا أو حجابا .. أنت في خدمتهم في إطار القانون وعلى قدم المساواة للجميع ومن سرق مليما واحدا سوف يعود إلى الشعب التونسي وسيُحاكم » .

كما شدد الرئيس على أن الولاء للدولة وللوطن وليس لرئيس الجمهورية، معتبرا خلال أداء والي صفاقس الجديد اليمين أمامه، أنه من حق المواطنين في صفاقس وفي كل الولايات الأخرى أن يعيشوا كما يُريدون وأن ينتبهوا إلى من يُريد التفرقة وبث الفتنة، مؤكدا أنه بالحرص على تطبيق القانون وبالاعتماد على وعي المواطنين يُمكن تحقيق الكثير.

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