سعيد لوزيرة التجارة الجديدة: طبقي القانون على الجميع في الإدارات

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الخميس 12 جانفي 2023 بقصر قرطاج، كلثوم بن رجب حرم قزاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات الجديدة إلى تطبيق القانون على الجميع في الإدارات، مضيفا بقوله: أعرف أنه وزر ثقيل .. ولكن لا تأخذك في الحق لومة لائم » .

وقال سعيد: « توكلي على الله إنّ الله يُحب المتوكلين ولن نتأخر لحظة واحدة في خدمة شعبنا وفي تطبيق القانون على أي كان » .

وشدد الرئيس على أن الدولة التونسية قوية وأن تونس ستبقى حرة عزيزة ويبقى الشعب التونسي مكرما في بلاده.

وتوجه سعيد إلى كل المسؤولين بأن يتحملوا مسؤولياتهم في مواجهة المحتكرين الذين يريدون التنكيل بالشعب خاصة بالنسبة لمسالك التوزيع التي صارت مسالكا لتجويع الشعب يُقايضونه بقوته وبمعاشه.

كما طالب الرئيس المسؤولين في المستوى المركزي والمستوى الجهوي بأن يعلموا أنه لا تسامح مع أيّ كان .

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