سعيد لوزيرة العدل: لا مجال لأي تفريق بين متقاض وآخر والجميع متساوون أمام القانون

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل.

وتناول اللقاء سير المرفق العمومي للعدالة ودور التفقدية العامة بوزارة العدل.

وذكّر رئيس الجمهورية، بالمناسبة، أن الأوضاع لن تستتب في كافة المرافق وداخل المجتمع إلا بقضاء عادل وقضاة مستقلين، وأنه لا مجال لأي تفريق بين متقاض وآخر بل أن الجميع متساوون أمام القانون.

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