سعيد لوزيريْ خارجية بلجيكا والبرتغال: لا يمكن القبول بأي إملاءات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الأربعاء 10 ماي 2023 بقصر قرطاج، كلا من Hadja LAHBIB، وزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفدرالية البلجيكية، و Joao Gomes CARVINHO، وزير الشؤون الخارجية البرتغالي.

ومثّل هذا اللقاء مناسبة جدّد من خلالها رئيس الجمهورية التأكيد على تمسّك تونس بروابط الصداقة التاريخية والمميزة التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي، وحرصها الثابت على مزيد تعزيز علاقات التعاون والشراكة الهامة في شتى المجالات في إطار ثنائي ومتعدد الأطراف، فضلا عن العمل سويا من أجل صياغة آليات ووسائل جديدة تُعزّز فرص التفاهم المتبادل وبلورة حلول ناجعة لشتى المسائل المطروحة، وذلك في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

وشدّد رئيس الجمهورية على أنه لا يُمكن التخلي عن الدور الاجتماعي للدولة، كما لا يمكن القبول بأي إملاءات. ودعا إلى احترام إرادة الشعب التونسي وسيادة الدولة التونسية.

كما تطرّق اللقاء إلى جملة من المواضيع الأخرى من بينها التعاون المالي والاستثماري في ظلّ التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس، علاوة على ملفات الهجرة والتبادل العلمي والثقافي ومحاربة الإرهاب.

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