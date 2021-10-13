سعيد لوزيري الداخلية والتجارة: لديكم من القوانين والنصوص ما يكفي لوضع حد للاحتكار والمضاربة

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه بـ « توفيق شرف الدين » وزير الداخلية و « فضيلة الرابحي بن حمزة » وزيرة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الأربعاء، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضع حدا للاحتكار والمضاربة بالاعتماد على النصوص والقوانين الموجودة على ذمتهم.

واعتبر سعيد بأن من أهم المسائل على الإطلاق في هذا الظرف بالذات وفي هذه الأيام هو مسألة الترفيع في الأسعار والاحتكار والمضاربة، محذرا المحتكرين والمضاربين وأًصحاب مراكز التبريد الذين يعبثون بقوت الشعب ومن يقف من وراءهم خلف الستار بدفع ثمن ما يفعلون.

ودعا الرئيس وزيرة التجارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لوضع حد للضرابة والاحتكار والتجويع والتنكيل بالشعب التونسي بالاستعانة بالقوات المسلحة الأمنية .

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