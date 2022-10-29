سعيد لوزير التربية: على الجميع أن يشعر اليوم وغدا بواجبه المقدّس تجاه الوطن

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء الجمعة 28 أكتوبر 2022 بقصر قرطاج، فتحي السلاوتي، وزير التربية، بحضور نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الدستور ينص على أن التعليم إلزامي إلى حدود سن السادسة عشرة، ومن غير المقبول مهما كانت الأسباب أن يبقى عشرات الآلاف من التلاميذ دون أن يلتحقوا بالمدارس والمعاهد.

وأكد رئيس الدولة على إيجاد حلّ في أسرع الأوقات يحفظ حق الناشئة في تعليم سليم، ويحفظ حق المعلمين النواب بناء على خيارات واضحة ومقاييس موضوعية تضمن للتلاميذ حقهم المشروع في التعلّم وللمعلمين حقهم في التعليم.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن أبناء شعبنا أمانة في أعناقنا جميعا، وعلى الجميع أن يشعر اليوم وغدا بواجبه المقدّس تجاه وطننا العزيز في أي موقع كان.

كلمات البحث :سعيد;وزير التربية