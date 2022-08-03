سعيد لوزير الداخلية: الإدارة يجب أن تكون حريصة على إنفاذ القانون على الجميع

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 3 أوت 2022 بقصر قرطاج، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وتناول اللقاء سير مختلف مصالح وزارة الداخلية سواء على صعيد حفظ الأمن في احترام كامل لحقوق الإنسان، أو سير الإدارات الجهوية والمحلية.

وركّز رئيس الجمهورية على أن الإدارة بوجه عام، سواء على الصعيد الجهوي أو المحلي، يجب أن تكون قدوة في الانضباط والاستقامة، وأن تكون حريصة على إنفاذ القانون على الجميع وعلى قدم المساواة.

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