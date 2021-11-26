سعيد لوزير الداخلية: الدولة لا تُدار بمنطق الجماعة بل وفق قانون يُطبّق على الجميع

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وأكّد رئيس الدولة على أن تونس دولة ذات سيادة تُحترم فيها الحقوق والحريات، وعلى أن الدولة لا تُدار بمنطق الجماعة بل وفق القانون الذي يُطبّق على الجميع.

وشدّد رئيس الجمهورية على أنه لم يتم تعليق العمل بالدستور، ولم يتم المساس بالحريات، ودعا القضاء إلى المساهمة في تطهير البلاد.

وبيّن رئيس الجمهورية بأن الدولة لن تترك أبناء الشعب التونسي لمن يتاجر بفقرهم وآلامهم ويبيعهم الأوهام وستجد الحلول الحقيقية لخلق الثروة.

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