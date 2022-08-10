سعيد لوزير الداخلية: عدم تأمين أي تظاهرة إضراب مقنع وإخلال بالواجب المهني

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 10 أوت 2022 بقصر قرطاج، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد وضرورة تأمين المواطنين في كل مكان وتحت أي ظرف. وفي هذا الإطار، أكد رئيس الدولة على أن الحق النقابي بالنسبة للأمنيين حق معترف به دستوريا ولكن الدستور ذاته ينص على أن هذا الحق لا يشمل الإضراب، وأن عدم تأمين أي تظاهرة تحت أي ذريعة كانت هو إضراب مقنع وإخلال بالواجب المهني.

ونوه رئيس الجمهورية بالجهود التي تبذلها قوات الأمن للحفاظ على الأشخاص والممتلكات، وللحفاظ أيضا على حرية التعبير.

وجدد رئيس الدولة دعوته إلى توحيد نقابات الأمن الداخلي في هيكل واحد يقوم على أساس الانتخاب ويقتصر على الجوانب الاجتماعية دون سواها. وذكر رئيس الجمهورية، في هذا السياق، بأنه كان قد تقدم بهذا المقترح منذ سنة 2012 لإنشاء هيكل نقابي موحد هو الاتحاد العام التونسي لقوات الأمن الداخلي.

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