سعيد لوزير خارجية اليونان: المسار الديمقراطي سيتواصل وفق إرادة الشعب

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 بقصر قرطاج، نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني.

وأشار رئيس الجمهورية خلال اللقاء، إلى أنه خلافا لما يقع الترويج له من ادعاءات خاطئة، فإن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها يوم 25 جويلية 2021 تندرج في إطار الدستور. وشدّد على أن المسار الديمقراطي سيتواصل وفق إرادة الشعب في بناء دولة القانون على أسس جديدة تقضي على الفساد وتقطع مع الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن.

ومن جانبه، أشار نيكوس ديندياس إلى أن اليونان تقف إلى جانب تونس وتُقدّر مساندة الشعب التونسي لرئيس الجمهورية في مجهوداته من أجل استقرار الديمقراطية.

كما أعرب وزير الخارجية اليوناني عن تمسّك بلاده بعلاقات الصداقة التي تجمعها بتونس واستعدادها لمواصلة مساعدتها ودعمها في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية.

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