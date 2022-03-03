سعيد: ليس هناك أي شخص فوق القانون ولا حصانة لمن تولّى مهمة أو وظيفة داخل الدولة

أكد رئيس الدولة قيس سعيد خلال إشرافه على مجلس الوزراء اليوم الخميس، أنه ليس هناك أي شخص فوق القانون، مشيرا إلى ضرورة أن يتحمّل كل شخص مسؤوليته وأنه لا حصانة له لأنه تولّى مهمة أو وظيفة داخل الدولة .

وشدد الرئيس على أن القانون يُطبق على الجميع، مبرزا بأنه على القضاة أن يحترموا الحريات والحقوق وأنه ليس من أجل شبهة لا تحتاج لاعتقال يتم اعتقال معتمد بسبب مكالمة هاتفية دون بحث.

وقال سعيد إن الملفات التي تُدين العديد من الإرهابيين والأشخاص موضوعة على الرفوف منذ عشرات السنوات ولا يتم اعتقال هؤلاء المضنون فيهم والتي تدل القرائن كلها أنهم متورطون لكنهم إلى اليوم ينعمون بالحرية.

وأضاف الرئيس: « نحن مع محاكمات عادلة.. نُريد محكمة محاسبات وليس محكمة تصفية حسابات »

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