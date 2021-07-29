سعيد: ليطمئن الجميع في تونس وخارجها أننا نحتكم للقانون

وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال تكليفه لـ « رضا غرسلاوي » بترأس وزارة الداخلية اليوم الخميس، رسالة طمأنة للجميع في تونس وخارجها أنه يحتكم للقانون وأنه يُعلي القانون الأعلى على القانون الأسفل.

كما طمأن سعيد الجميع على الحقوق والحريات، مؤكدا حرصه عليها أكثر بكثير من حرص البعض عليها.

وقال الرئيس: « ليعلم الكثيرون ممن أدوا اليمين أن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط وهناك من يُحرك الخيوط من وراء ستار من الللوبيات ومن الفاسدين » .

وأكد الرئيس أن تونس فوق الجميع ورايتها يجب أن تكون راية الجميع ولا مجال للتلاعب الدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل كما يسعون في الخفاء ويُظهرون مالا يُبطلون .

وأكد الرئيس حرصه على تطبيق النص الدستوري وعلى الحقوق والحريات، مشيرا إلى أنه اضطرّ اضطرارا إلى اللجوء للفصل 80 من الدستور حفاظا على الدولة وعلى الحريات .

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