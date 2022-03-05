سعيد: لِيَعلم العالم أننا لن نحيد عن القانون والحريات.. ما أبعد مواقفنا الصادقة عن أكاذيبهم

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم السبت، أن تونس تمرّ بظرف صعب، داعيا للنظر في الأسباب التي جعلت الوضع يصل إلى هذا الحد بحكم جملة من العناصر.

وأضاف الرئيس: « وليعلم العالم أننا لن نحيد عن القانون ولن نحيد عن الحقوق والحريات ونحترم الحريات والحقوق كلها التي وردت في نص الدستور والمواثيق الدولية .. ما أبعد مواقفنا الصادقة عن افتراءاتهم وأكاذيبهم.. نحن أرقى من الأكاذيب والافتراءات التي يُروّج لها .. نحن لا نعمل في الظلام بل نعمل في وضح النهار ».

وأكد الرئيس أنه على العهد باقٍ وفي الطريق الصحيحة التي رسمها الشعب التونسي ليفتح آفاقا جديدة في التاريخ ليس فيها علامة قف أو ممنوع من المرور إلا إذا كان هناك نص قانوني، وفق تعبيره.

وبين الرئيس بأن طريقه مختلفة عن طريق ذوي الألوان المتغيرة والمواقف المرتبكة الذين يشترون الذمم في العالم لتشويه وطنهم ويُريدون تفجير الدولة من داخلها كي يكون لكل واحد منهم جزء منها.

وشدد الرئيس على أنه لا مجال للتطاول على الدولة ولا مجال لتجويع الشعب واللعب بقوتهم واللعب بمقدراته، معلنا أنه سيتم وضع مرسوم في أقرب الآجال ليتحمل هؤلاء مسؤوليتهم كاملة في القريب العاجل.

كلمات البحث :العالم;القانون;سعيد