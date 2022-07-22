سعيد: مؤسسات الدولة ستتصدى لكل من سيُخل بواجبه يوم الاستفتاء وقبله

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه اليوم الجمعة، بوزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي و ذاكر البكوش الرئيس المدير العام للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وجود تشويش على مستوى الوصلات التي تخص النقل المباشر لتغطية التظاهرات بسبب استعمال خارجي غير مرخّص وذلك منذ 20 جويلية الجاري.

وقال سعيد: « لم يكفيهم ما يُعرف بالذباب في الأرض فراحوا يبحثون عن الذبذبات في السماء… شوهوا وكذبوا وافتروا فحين لم يكفهم كل ذلك تسرّبوا على الأقمار الاصطناعية حتى لا يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته لأنهم يهابون إرادة الشعب » .

وأضاف الرئيس: « عادوا إلى توزيع الأموال في الأحياء هذه الأيام والآن يُوزعون الأموال في الخارج للتشويش على قواعد البيانات عن طريق الأقمار الاصطناعية في الفضاء » .

وشدد الرئيس على أن الشعب التونسي على علم بما يُدبر هؤلاء وأن مؤسسات الدولة ستتصدى لكل من سيُخل بواجبه يوم الاستفتاء وقبل يوم الاستفتاء وإثر الإعلان عن نتائجه، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول وتحميل كل طرف ساهم في هذا التشويش المسؤولية كاملة.

كما أردف رئيس الدولة: « تقطعت بهم السبل في الأرض فراحوا يائسين مفضوحين خاسئين وستتقطع بهم أيضا السبل في الفضاء في هذه الأقمار الاصطناعية « .

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