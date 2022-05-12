سعيد: ما حصل أمس عار على الرياضة التونسية ولا بد من اتخاذ القرارات ضدّ كلّ متجاوز

شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاءه جمعه بوزير الشباب والرياضة كمال دقيش اليوم الخميس، على أن الأحداث التي حصلت يوم أمس ليست بالجديدة ولكنها خطيرة، معتبرا أن ما حصل غير مقبول بأي مقياس من المقاييس وعار على الرياضة التونسية ولا بد أن يتم اتخاذ القرارات اللازمة ضدّ كل من تجاوز.

وقال الرئيس: « أعرف جيدا اللوبيات التي تقف وراء البعض لتأجيج الأوضاع.. ومن يعتقد أنهم يتخفّون وراء مؤسسات أو جمعيات للهروب من العقاب فالقانون سيطبق على الجميع على قدم المساواة » .

وأكد الرئيس أن هناك عملية لتحطيم الدولة في كل المرافق، مؤكدا أنه من المقصود تأجيج الأوضاع حتى في الملاعب.

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