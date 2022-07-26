سعيد: ما دام الشعب بخير سنُحقق معا كل ما يُعتبر من قبيل المعجزات

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له خلال توجهه ليلة أمس الاثنين، إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، أن تونس دخلت مرحلة جديدة في التاريخ، وانتقلت بإرادة الشعب من ضفة اليأس والإحباط والسرقة إلى ضفة أخرى تُحقق فيها آمال الشعب التونسي حتى يسترجع سيادته كاملة وحتى تكون الديمقراطية حقيقية ليست شكلية.

وقال سعيد إن الدستور سيدخل بتاريخ 25 جويلية التطبيق و لا يقبل أبدا بأن يتم السير بالنظام الجمهوري السابق، وأضاف الرئيس: « سيسترجع الشعب ثرواته ومن أجرم في حق الشعب التونسي لا بُدّ أن يدفع الثمن طبق القانون ولن نترك أي مليم لمن سطا عليه لأنه أخذها من جيوب الفقراء البؤساء » .

وأعلن الرئيس بأن هناك إصلاحات كبرى لا بُد من إدخالها على الاقتصاد والتربية، مشددا على أنه آن الأوان لكي نواصل ثورتنا عن طريق تشريعات جديدة .

وأضاف الرئيس « لا بُدّ من وضع قانون انتخابي جديد حتى لا تكون هناك انتخابات في ظاهرها… ومادام الشعب بخير سنُحقق معا كل ما يُعتبر من قبيل المعجزات » .

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