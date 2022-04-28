سعيد: ما دخل الخارج أصلا كي يُعربوا عن انزعاجهم من اختياراتنا

انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها خلال إشرافه على مأدبة إفطار بحضور عائلات شهداء وجرحى عمليات إرهابية من القوات المسلحة العسكرية والأمنية وعدد من عائلات شهداء الثورة وجرحاها مساء الأربعاء، اعراب البعض من الخارج عن انزعاجه من القرارات المُتخذة في تونس، متسائلا: « ما دخلهم أصلا حتّى يُعبّروا عن انزعاجهم؟ هل أعربنا نحن عن انزعاجنا من اختياراتهم؟ « .

وأكد سعيد أنه تم توفير كل الضمانات بالنسبة إلى الاستفتاء وإلى المحطات الانتخابية ومع ذلك يُعبرون دائما عن انزعاجهم.

وأضاف رئيس الدولة: « قالوا لنا في بعض الأحيان يُمكن أن نمدكم بخبراء.. بل يُمكن نحن أن نمدكم بخبراء صادقين وليس بخبراء يُقدّمون أنفسهم في بعض القنوات على أنهم من كبار كبار العلماء.. أين هم من العلم وأين هم من الشعب » .

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