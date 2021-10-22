سعيد: ما يحصل في صفاقس جريمة ومن يلتجأ إلى الفضلات وفتح المسالك للفئران فهو من طينتهم

اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاءه رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الجمعة، أن ما يحصل في ولاية صفاقس جريمة في حق الشعب، ودعا إلى التسريع بإيجاد حلّ جذري للأوضاع البيئية ولمشاكل انقطاع المياه والكهرباء والتصدّي، في إطار القانون، لكلّ الممارسات والمناورات التي يعمد إليها البعض للتنكيل بالمواطنين والمساومة في حقوقهم وسيادتهم.

وشدد الرئيس على أن من يلتجأ إلى الفضلات وعدم رفعها لـ25 يوما تقريبا وإلى فتح المسالك للفئران والجرذان فهو من طينتهم، مبينا بأن من كانوا يقولون بأنهم يمثلون الشعب أو جزء منهم على الأقل يعمدون إلى كل الوسائل حتى يحولوا حياة المواطنين إلى جحيم .

وقال سعيد لمن يدفعون الأموال بالخارج للإساءة إلى تونس: « من تلجؤون إليهم يحتقرونكم ولا يلتفتون إليكم إلا بعد أن ينتهوا من اللهو مع كلابهم » .

وأكد الرئيس أن الشعب التونسي في صفاقس سيُلقنهم درسا في أن هذه المناورات لن تنطلي عليهم وسيُطهر بلاده، على حد تعبيره.

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