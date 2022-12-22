سعيد: متورطون في قضايا مالية أعربوا عن نيتهم في اللجوء إلى الصلح الجزائي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 بقصر قرطاج، مكرم بنمنا، رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، الذي قدّم لرئيس الدولة النظام الداخلي للجنة.

وشدّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على ضرورة أن تبدأ اللجنة الوطنية للصلح الجزائي أعمالها في أقرب الأوقات، مشيرا إلى أن الدولة ستضع على ذمتها كل الإمكانيات حتى تقوم بدورها في أحسن الظروف وفي الآجال المحددة في المرسوم الذي أحدثها.

كما أكّد رئيس الجمهورية على العمل على تحقيق أهداف الصلح الجزائي وعلى ألا يتم التفريط في أي مليم يعود للشعب التونسي لأنه من حقوقه التي نُهبت منه.

وأعلم رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي رئيس الجمهورية بأن عددا من المتورطين في قضايا مالية أعربوا عن نيتهم في اللجوء إلى الصلح عملا بأحكام المرسوم، ولم تبق سوى بعض النصوص التي سيتم استكمالها في وقت قريب حتى يتم الانطلاق في العمل.

كلمات البحث :الصلح الجزائي;سعيد;قضايا مالية