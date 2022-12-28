سعيد: مركب جرجيس تمّ إغراقه وتمّ تحويل 100 مليون من فرنسا لمن باعوا ضمائرهم

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له اليوم الخميس، أن القارب الذي انتقل عليه ضحايا جرجيس لفضه البحر وكان مثقوبا ولا يتسع إلا لـ7 أشخاص ومع ذلك أصر منظم الرحلة على الإبحار ثم تم إغراقه.

وأضاف الرئيس أنه تم دفن الضحية الأولى دون أي تشريح ثم أخرجوا عددا من الجثث وهي في حالة تحلل لمزيد تأجيج الأوضاع، قائلا: « جاءت 100 مليون من فرنسا لمن باعوا ضمائرهم وارتموا في أحضان الخارج ورقم الحساب البنكي موجود وهناك رقم آخر بـ 400 ألف دينار » .

وأكد الرئيس أن من قام بالعملية سيتحمل المسؤولية كاملة ومن يقف وراءه لا تهمهم الأرواح البشرية وتهمهم فقط مصالحهم ومآربهم وخياناتهم وتجويع الشعب والتنكيل به.

وشدد الرئيس على أنه آن الأوان لوضع حد لهذه الأوضاع ، مبرزا بأنه ستأتي الأيام القادمة بما يكشف حقيقة هؤلاء الذين لا تهمهم الأرواح .

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