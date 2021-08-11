قيس سعيد: مسالك التجويع والتنكيل بالشعب التونسي انتهت

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الأربعاء 11 أوت 2021، زيارة تفقدية لمركزي تبريد منتجات فلاحية بكل من الجديدة وطبربة بولاية منوبة.

وشدد رئيس الدولة على أنه لا مجال للاحتكار والمضاربة في المواد الفلاحية، وسيتم التصدي لكل من يحاول التحكم في قوت الشعب التونسي وتركه للجوع والعطش.

وأكد رئيس الجمهورية بأنه من غير المقبول أن تتحكم مسالك التوزيع في كميات المنتجات المعروضة في الأسواق والترفيع المشط في الأسعار والإضرار بالفلاحين والعمال وبالقدرة الشرائية للمستهلك، مبينا بأنه سيتم تحميل المسؤوليات لكل الضالعين في ذلك مهما كان موقعهم.

كلمات البحث :الشعب التونسي;سعيد;مسالك التوزيع