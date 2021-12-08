سعيد: مستعدون للترفيع في أعداد المنح والمقاعد الدراسية المخصصة للطلبة الفلسطينيين

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال نقطة إعلامية عقدها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء، عن استعداد تونس للترفيع في أعداد المنح والمقاعد الدراسية المخصصة للطلبة الفلسطينيين.

كما أعلن سعيد عن تطوير آليات التعاون مع دولة فلسطين في كل المجالات، على غرار مجال الصحة والتكوين المهني والتدريب.

وقال الرئيس : « لن نتردد أبدا في التعاون الكامل مع الشعب الفلسطيني.. نقتسم معكم رغيفنا ومؤمنون بالحق الفلسطيني.. سنبقى ثابتين على مواقفنا من أجل الحق الفلسطيني وستبقى فلسطين في وجداننا » .

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