سعيد: من قاطع الاستفتاء هو حر ولكن يتحمل مسؤولية عدم مشاركته

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مساء الاثنين، أن مشروع الدستور المقدّم من الهيئة الاستشارية بعيد عن إرادة الشعب واحتياجاته.

وشدد الرئيس على أن التاريخ لن يعود إلى الوراء، مضيفا بقوله: « لا تراجع عن حقوق المرأة… لن ألغي الأحزاب فهي موجودة بنص الدستور » .

كما أكد الرئيس أنه لا وجود لدولة مدنية بل إن الدولة ذات معنوية، لذلك تحدث عن المقاصد في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء.

وبين الرئيس بأن الاستفتاء هو تعبير عن إرادة الأغلبية، مبرزا بأن الاحتفالات التي عمت ليلة أمس شوارع الجمهورية تدخل وتُفند كل الادعاءات التي سيتم الاستماع إليها .

واعتبر سعيد أن من قاطع الاستفتاء هو حر ولكن يتحمل مسؤولية عدم مشاركته.

كلمات البحث :الشعب;الهيئة الاستشارية;سعيد