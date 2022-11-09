مشروع مرسوم يتعلّق بإحداث وكالة وطنية للأدوية

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه بوزير الصحة علي مرابط يوم الثلاثاء، أن الحقّ في الصحة جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وعلى الدولة أن توفر لجميع المواطنين والمواطنات هذا الحق.

كما شدّد رئيس الدولة، بالمناسبة، على مسألة الأدوية وضرورة توفيرها ووضع حدّ لسوء إدارة من يشرفون على هذا القطاع أو يتدخّلون فيه.

وتم، في هذا الإطار، التطرّق إلى مشروع مرسوم يتعلّق بإحداث وكالة وطنية للأدوية تشتمل على ثلاث إدارات وهي إدارة الدواء والصيدلة وإدارة اليقظة الصيدلية بالإضافة إلى مخبر وطني لمراقبة الأدوية.

وأثار رئيس الجمهورية الأسباب التي تقف وراء تعطيل بناء مستشفى القيروان وضرورة تحميل المسؤولية لكلّ الأطراف التي أدّت إلى ذلك، هذا إلى جانب تقدّم المشاورات والدراسات حول بناء المدينة الطبية بمنزل المهيري التي يتمّ الإشراف عليها في رئاسة الجمهورية.

كما تناول اللقاء المشروع المتعلق بإنشاء مستشفى لمعالجة الأمراض السرطانية وهشاشة العظام بقابس، علما وأنه تم رصد الأموال المطلوبة لهذا المشروع ولا بدّ من الإسراع في إنجازه.

وأثنى رئيس الجمهورية، مجدّدا، على الجهود الكبيرة التي قام بها الإطار الطبي وشبه الطبي وكل العملة والأعوان والتي سيسجلها التاريخ بأحرف من ذهب، وفق تعبيره.

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