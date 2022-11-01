سعيد: مطالبون بالخروج بقرارات عملية وتحديد مشاريع كفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال الدورة 31 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة اليوم الثلاثاء، أننا مطالبون بالخروج بقرارات عملية وتحديد المشاريع والبرامج الكفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي وبلوغ الأمن الغذائي والدفاع عن أمن دولنا المائي باعتباره أحد دعائم الامن القومي العربي الشامل .

وقال سعيد إن تونس تتطلع إلى أن يكون الاعتماد لآلية الانعقاد الدوري للقمة التنموية سبيلا إلى إدراك هذه الغايات والأهداف على المدى القريب والمدى المتوسط في أقصى الأحوال.

وأبرز رئيس الجمهورية أننا ننتظر كشعب وكأمة نظاما اقتصاديا عربيا مشتركا قادرا على الصمود إزاء مخلفات التقلبات العربية لاحتواء الضغط الدولي وعلى التفاعل مع بقية الفضاءات ومختلف الشراكات والشركاء أيا كانوا من موقع الندية والمساواة.

وشدد الرئيس على أن تونس تدعو إلى ضرورة تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإصلاحه يجعله قادرا على تقديم الإضافة المرجوة والمقترحات الكفيلة بالاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها شعوبنا العربية.

وأضاف الرئيس: « لا يُمكن أن نضع حدا لظاهرة الهجرة غير الشرعية من جانب واحد بل يجب أيضا أن تكون المقاربة دولية للقضاء على الأسباب » .

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