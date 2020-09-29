سعيد معزيا بوفاة امير الكويت: إنّه لمُصاب جَلل أَلَمَّ بالأمّة العربية

وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020، إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رسالة تعزية على إثر وفاة الشيخ صُباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكُويت .

وورد في نص الرسالة ما يلي:

« إنّه لمُصاب جَلل أَلَمَّ بالأمّة العربية جمعاء في رحيل أحد كبار القادة العرب وحكمائها الذّين نذروا حياتهم لخدمة بلدهم وكانت لهم إسهامات خالدة ومبادرات رائدة في بناء دولة الكويت وفي تحقيق نهضتها الشاملة على درب التقدّم والرخاء. كما نستذكرُ في الفقيد نضاله بكلّ إخلاص ونُكران للذّات من أجل وحدة الصفّ العربي ورفع راية الأمة الإسلامية عاليا ونُصرة قضايا الحقّ والعدل والتفاني في الجهود الإنسانية الدولية بكرم وسخاء. »

وأكد سعيّد أنّ تونس، تفخرُ بالعلاقات المميّزة التّي جمعتها بدولة الكويت منذ الاستقلال، مشيرا إلى أن ذلك يعكس الدّورَ والالتزام للفقيد بالارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أسمى المراتب وحرصه الدائم على أن يتعهّد العلاقات التونسية الكويتية بعنايته ورعايته.

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