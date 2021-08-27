سعيد: مليارات رُصدت لتونس لكن لم تدخل بلادنا أبدا

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه برئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية محمّد العقربي ومنى سعيّد، المندوبة العامة للجمعية، وهشام الرباعي، نائب رئيس الجمعية اليوم الجمعة، أن هناك مليارات رُصدت لتونس لكن لم تدخل بلادنا أبدا، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين حصل على أموال من عدد من الدول كإعانة للدولة ولكن لم تدخل الدولة التونسية بل ذهبت إلى البنوك الأجنبية.

وبين سعيد بأن كثيرين لمدة أكثر من عام ونصف يبحثون في بعض نصوص القوانين التي لا تعبر عن إرادة الشعب، نافيا وجود نية على الإطلاق أبدا للمس برجال الأعمال الذين يمتثلون للقانون.

وشدد الرئيس على ضرورة إنقاذ الوطن من الذين عبثوا بالتونسيين والوطن قبل الحديث عن حكومة إنقاذ وطني أو إطلاق حوار، مؤكدا أننا نعيش اليوم ساعات فرز تاريخية بين الحق والباطل.

واعتبر سعيد أن الخطر الجاثم على الدولة جاء من البرلمان نفسه، مشددا على أن البرلمان وعديد الأطراف الأخرى التي تتعامل معه خطر جاثم على الدولة، ومضيفا بقوله: « كم من مرة يتم تمرير فصل و حذف فصل بالليل أو في الفجر » .

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