سعيد: من أخطر الجرائم التي ارتُكبت في العقود الأخيرة التسلل المُبطن للسياسة إلى المدارس والمعاهد

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على موكب الاحتفال بيوم العلم اليوم الجمعة، أن من أخطر الجرائم التي ارتُكبت في كل حق الشعب التونسي في العقود الأخيرة التسلل المُبطن للسياسة إلى المدارس والمعاهد وحينما توضع البرامج وبعض النصوص لا توضع بناء على معطيات موضوعية ولكن بهدف احداث توازنات سياسية داخل المجتمع .

كما أبرز سعيد أن من أكبر الجرائم التي ارتكب في حق تونس والتونسيين إفراغ العقول من ملكة التفكير والنقد، مشددا على أن الجهل الفكري لا يقل أثرا عن البؤس الاقتصادي والاجتماعي.

وقال سعيد إن السياسة تسللت إلى البرامج التربوية بحثا عن توازن مزعوم وتلاعب بالناشئة، معتبرا أن ثروتنا الحقيقية التي لا تنضب أبدا هي ثروتنا البشرية وقدرتنا على الاختراع والابداع والتجديد في كافة الميادين حتى بوسائل محدودة.

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